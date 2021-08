10.08.2021 ( vor 17 Stunden )



Wechsel an der Spitze des ORF: Roland Wechsel an der Spitze des ORF: Roland Weißmann , bisher Vize-Finanzchef, ist zum Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich gewählt worden. Er konnte auf die Stimmen der Konservativen zählen. 👓 Vollständige Meldung