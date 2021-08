🔴cree🔴 Medienkolumne Abspann über die "Bild"-Zeitung - Wir bitte? (via @SZ) #BildisteinScheißblatt https://t.co/AqkgitZ1n7 vor 16 Stunden 🔴🔴🔴Lisa Urhahn RT @DeppendorfU: Medienkolumne Abspann über die "Bild"-Zeitung - Wir bitte? (via @SZ)Die SZ bringt es auf den Punkt! BILD überschätzt sich… vor 21 Stunden schmidt-deguelle RT @DeppendorfU: Medienkolumne Abspann über die "Bild"-Zeitung - Wir bitte? (via @SZ)Die SZ bringt es auf den Punkt! BILD überschätzt sich… vor 1 Tag 🔴Matthias Franck🔴 RT @DeppendorfU: Medienkolumne Abspann über die "Bild"-Zeitung - Wir bitte? (via @SZ)Die SZ bringt es auf den Punkt! BILD überschätzt sich… vor 1 Tag Angela Klassmann RT @DeppendorfU: Medienkolumne Abspann über die "Bild"-Zeitung - Wir bitte? (via @SZ)Die SZ bringt es auf den Punkt! BILD überschätzt sich… vor 1 Tag Ulrich Deppendorf Medienkolumne Abspann über die "Bild"-Zeitung - Wir bitte? (via @SZ)Die SZ bringt es auf den Punkt! BILD überschätz… https://t.co/pVhPVhn3FT vor 1 Tag