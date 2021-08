11.08.2021 ( vor 19 Stunden )



In der In der Corona -Pandemie dürften sich viele Träume angestaut haben: In den kommenden Nächten flitzen hunderte Sternschnuppen über den Himmel und laden zum nächtlichen Wünschen und Staunen ein. Im Osten Deutschlands dürften die Perseiden an vielen Orten gut zu sehen sein. 👓 Vollständige Meldung