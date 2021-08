11.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Neuer Tiefpunkt in den diplomatischen Beziehungen zwischen Ottawa und Peking: Im Spionageprozess gegen den Kanadier Michael Spavor ist in China das Neuer Tiefpunkt in den diplomatischen Beziehungen zwischen Ottawa und Peking: Im Spionageprozess gegen den Kanadier Michael Spavor ist in China das Urteil gefallen – er wurde schuldig gesprochen. 👓 Vollständige Meldung