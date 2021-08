Quelle: K-Media-Sports - vor 1 Stunde



Geimpfte, Genesene und Getestete: Eintracht Frankfurt will alle möglichst am Live-Erlebnis teilhaben lassen 04:49 Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat im Rahmen einer Pressekonferenz betont, dass die Eintracht in der Zuschauerfrage möglichst alle Fans teilhaben lassen möchte. Also neben den Geimpften und Genesenen auch getestete Ungeimpfte. Gleichwohl wirbt die Eintracht weiterhin für die...