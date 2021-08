Stephan 🇪🇺 RT @mathieuvonrohr: Wenn nächstes Mal eine Forsa-Umfrage mit verrückten Werten auftaucht, also am besten vor dem Twittern einmal hier den (… vor 54 Minuten Stephan 🇪🇺 RT @mathieuvonrohr: Jetzt immer aktuell: die "Poll of Polls" von @derspiegel. Nicht mehr länger wegen einzelner Umfragen durchdrehen, immer… vor 54 Minuten Mathieu von Rohr Wenn nächstes Mal eine Forsa-Umfrage mit verrückten Werten auftaucht, also am besten vor dem Twittern einmal hier d… https://t.co/Ehl62egLaH vor 56 Minuten Herbert Gantschacher NUN HABEN DIE DEUTSCHEN NOCH IMMER NICHT BEGRIFFEN, DASS MIT DEM KICHERNDEN FLUTOPFERVERHÖHNER LASCHET KEIN STAAT Z… https://t.co/8iU4thOkIV vor 59 Minuten Dr. Matthias Stahl 🇪🇺 Countdown zur Bundestagswahl: Wir verfolgen für euch die Lage. https://t.co/C9HrTAxit7 vor 1 Stunde EUROMAT RT @mathieuvonrohr: Jetzt immer aktuell: die "Poll of Polls" von @derspiegel. Nicht mehr länger wegen einzelner Umfragen durchdrehen, immer… vor 1 Stunde