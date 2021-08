Leichter Rückgang von Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Krise leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 7, 2 Neuinfektionen pro 100...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik