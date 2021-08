In Ostdeutschland sind bisher weniger Menschen gegen das Coronavirus geimpft als im Westen. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz (CDU) erklärt das mit der...

Bundestagswahl: Marco Wanderwitz kritisiert Wahlkampf der Union im Osten Marco Wanderwitz ist Ostbeauftragter des Bundes und CDU-Kandidat in Sachsen. Den Wahlkampf seiner Partei empfindet er in der Region als ungenügend – Kritik an...

Spiegel vor 18 Stunden - Top