Bundesliga: Es geht los! Was die neue Bundesliga-Saison reizvoll macht

Die Erderwärmung lässt sich nicht mehr aufhalten, sondern nur noch abbremsen, macht der IPCC-Bericht deutlich. Die EU arbeitet schon länger an einer...

Neue Smartwatch von Samsung misst auch Muskelmasse und Körperfett Die Smartwatch-Reihe von Samsung geht in die nächste Runde. Ende August soll die Galaxy Watch 4 in zwei Varianten auf den Markt kommen. Wir verraten, was die...

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer