Sky Sport News Manchester United ist mit einem Kantersieg und einem Dreierpack von Bruno Fernandes in die neue Saison in der Premi… https://t.co/KNrPni8HgC vor 46 Minuten 🇽🇰 RT @SkySportDE: Meine Damen und Herren, der erste Spieler von Manchester United, der 4 Assists in einem einzigen Premier-League-Spiel beist… vor 50 Minuten Cityreport24 Premier League: Manchester United startet mit Sieg und präsentiert Varane https://t.co/dCPATMWkvt https://t.co/719O4X8Mcl vor 2 Stunden KURIER SPORT Der Portugiese Bruno Fernandes führte United mit drei Treffern zu einem Kantersieg in der ersten Runde der Premier… https://t.co/KPUBncqd4R vor 2 Stunden Sportschau Manchester United hat gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Premier League ein Torfestival gegen Leeds abgelie… https://t.co/8ncTdL2mbc vor 2 Stunden infowelt Manchester United ist mit einem klaren Heimsieg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Beim 5:1 (1:0) gegen L… https://t.co/sAJsoQNeQe vor 3 Stunden