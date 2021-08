17.08.2021 ( vor 4 Stunden )

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr ihren Evakuierungseinsatz in Kabul begonnen. Doch am Flughafen herrschen chaotische Zustände. Nach stundenlanger Verzögerung flog das Flugzeug mit offenbar nur ein paar Menschen an Bord wieder ab.