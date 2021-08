17.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Mehr als 600 Menschen gelingt es in Mehr als 600 Menschen gelingt es in Kabul , sich einen Platz in einer US-Militärmaschine zu erkämpfen. Sie sind auf der Flucht vor den Taliban . US-Präsident Biden gerät weiter in die Kritik. Er argumentiert aber, der Abzug der US-Truppen sei alternativlos gewesen. 👓 Vollständige Meldung