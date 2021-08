Die Taliban will nur Ausländer und keine afghanischen Bürger zum Flughafen in Kabul durchlassen. Washington und Berlin wollen das nicht hinnehmen.

Die USA haben sich mit den Taliban offenbar darauf verständigt, Zivilisten zum Flughafen in Kabul zu lassen. Zugleich verteidigt Washington einmal mehr den...

Afghanistan: Hilfsorganisationen in Angst vor der Rache der Taliban In Afghanistan herrscht blanke Panik vor den Taliban. Am Flughafen in Kabul spielen sich dramatische Szenen ab, Berichte von Terror und Vergewaltigungen...

