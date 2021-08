Wie können Schülerinnen und Schüler in den Schulen gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden? Das Land setzt auf 3G - die Folge: Wegen der...

Ein bisschen "Kulturkampf" und zurück zur Verbeamtung: Was rund um die soziale Segregation, Lehrkräftemangel und den Schulbau geplant ist.

Schulbeginn im Schatten von Corona: Basler Schulen wollen zurück zur Normalität 26’525 Schülerinnen und Schüler verzeichnete Basel-Stadt zu Schulbeginn am Montag – so viele wie schon lange nicht mehr. Die Maskenpflicht an den Basler...

Basler Zeitung vor 2 Tagen - Welt Auch berichtet bei • tagesschau.de