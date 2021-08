Die US-Regierung will im September Auffrischungsimpfungen anbieten - auch um der wachsenden Zahl der Impfdurchbrüche zu begegnen. Doch Mediziner mahnen: Das...

Der Onlineriese macht den bestehenden Kaufhäusern Konkurrenz. Die ersten Filialen soll es in den US-Bundesstaaten Ohio und Kalifornien geben. Das ist erst der...

Nach zwanzig Jahren haben die Taliban wieder die weitgehende Kontrolle über Afghanistan. Sie besetzen den Präsidentenpalast, patrouillieren in den Straßen....

Amazon will wohl das eigene Angebot nicht mehr auf den Online-Handel beschränken. Laut Insider-Quellen soll der Versandriese an eigenen Kaufhäusern arbeiten,...

USA schicken weitere Truppen nach Kabul Die US-Regierung will dem Vorrücken der Taliban in Afghanistan nicht untätig zusehen. Doch der jetzige Marschbefehl wird die Lage am Hindukusch nicht...

Deutsche Welle vor 6 Tagen - Top