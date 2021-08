19.08.2021 ( vor 16 Stunden )



Erstmals hat ein Elektroauto vom Typ Volkswagen ID.3 Feuer gefangen. Das Fahrzeug brannte in Groningen in den Niederlanden komplett aus. Eine Mutter rettete ihr Baby in letzter Minute aus dem Auto, als sie den Rauch bemerkte. Erstmals hat ein Elektroauto vom Typ Volkswagen ID.3 Feuer gefangen. Das Fahrzeug brannte in Groningen in den Niederlanden komplett aus. Eine Mutter rettete ihr Baby in letzter Minute aus dem Auto, als sie den Rauch bemerkte. 👓 Vollständige Meldung