Bundesregierung: So wirkt die »sanfte Macht« der deutschen Außenpolitik – Podcast Die Bundesregierung sieht Deutschland in einem internationalen »Wettbewerb der Narrative« – und will Demokratie und Menschenrechte verbreiten. Welche Rolle...

Spiegel vor 1 Woche - Politik





Wahl in Sambia: Es geht um die Wirtschaft In Sambia wird ein neuer Präsident gewählt. Doch die Wahl steht unter schwierigen Vorzeichen: Die einstige Vorzeige-Demokratie Afrikas bröckelt. Die...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Welt