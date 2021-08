Quelle: DPA - vor 3 Stunden



SPD erstmals seit Jahren vor Union 00:57 Berlin, 24.08.21: Gut einen Monat vor der Bundestagswahl ist die SPD erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Im am Dienstag veröffentlichten Trendbarometer des Forsa-Instituts für RTL und n-tv kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent, die...