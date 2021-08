24.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Weil die Zahl der illegalen Grenzübertritte aus Belarus ansteigt, will Polen einen Grenzzaun bauen. Zudem soll die Zahl der Sicherheitskräfte an der Grenze erhöht werden. Weil die Zahl der illegalen Grenzübertritte aus Belarus ansteigt, will Polen einen Grenzzaun bauen. Zudem soll die Zahl der Sicherheitskräfte an der Grenze erhöht werden. 👓 Vollständige Meldung