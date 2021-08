Vor den UEFA-Wahlen: Die möglichen Preisträger im Überblick Im vergangenen Jahr räumten Robert Lewandowski und Hansi Flick für den FC Bayern ab. An diesem Donnerstag spielt die Bundesliga bei den Auszeichnungen der...

Augsburger Allgemeine vor 5 Stunden - Sport





SPD zieht in Berlin an den Grünen vorbei Mit der populären Spitzenkandidatin Franziska Giffey überholt die SPD einen Monat vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin die seit Anfang des Jahres in allen...

Welt Online vor 18 Stunden - Politik





Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Ifo leicht im Plus - MDax-Rekordhoch FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Erholungstagen in Folge ist der Dax zur Wochenmitte freundlich in den Handel gestartet. Für größere Gewinne reichte es aber...

t-online.de vor 23 Stunden - Deutschland



Wintersport-Stars: Keine Angst vor Olympia-Quarantäne Die deutschen Wintersport-Stars haben ein halbes Jahr vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking keine Angst, in eine ähnliche Situation zu geraten...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Sport





Treffen mit Laschet: Vor Taliban geflohene Bürgermeisterin in Deutschland NRW-Ministerpräsident Laschet empfängt in Düsseldorf die vor den Taliban geflohene Ex-Bürgermeisterin Ghafari. "Wir müssen noch mehr Frauen in den nächsten...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt



Eine Woche vor US Open: Zverev kämpft und siegt: Endspiel-Einzug in Cincinnati Alexander Zverev kann kämpfen! Scheinbar aussichtslos in Rückstand und mit gesundheitlichen Problemen arbeitete sich der Olympiasieger beim ATP-Turnier in...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top