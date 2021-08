26.08.2021 ( vor 9 Stunden )



Er ist das zweite Mal in Folge gefallen: Der Ifo-Geschäftsklimaindex rutscht unter 100 Punkte. Die befragten Unternehmen sind in Sorge. Neben dem Problem der Lieferketten sind es inzwischen vor allem die Wahlprognosen, die die Manager beunruhigen.