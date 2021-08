27.08.2021 ( vor 11 Stunden )



Haben die großen Brauereien unlauter ihre Preise untereinander abgesprochen? Das Bundeskartellamt sieht das als erwiesen an und verhängte Geldstrafen. Carlsberg allerdings will das nicht hinnehmen. Haben die großen Brauereien unlauter ihre Preise untereinander abgesprochen? Das Bundeskartellamt sieht das als erwiesen an und verhängte Geldstrafen. Carlsberg allerdings will das nicht hinnehmen. 👓 Vollständige Meldung