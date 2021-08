28.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Der 1. FC Union startet mit einem Auswärtsspiel bei Slavia Prag in die Gruppenphase der Der 1. FC Union startet mit einem Auswärtsspiel bei Slavia Prag in die Gruppenphase der Conference League . Der Berliner Fußball-Bundesligist spielt am 16.... 👓 Vollständige Meldung