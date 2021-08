Afghanistan - Nach Anschlag in Kabul: US-Luftwaffe greift IS-Ableger an Washington (dpa) - Die USA haben mit einem Vergeltungsangriff auf den tödlichen Terroranschlag in Kabul reagiert und einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS...

US-Armee übt Vergeltung in Afghanistan Als Reaktion auf die blutige Attacke am Flughafen der afghanischen Hauptstadt haben die USA den regionalen Ableger der Terrormiliz IS attackiert. Die Kabuler...

Bodenschätze im Billionenwert: China spekuliert auf die Ausbeutung der afghanischen Rohstoffe Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Erde, dabei sitzt das Land auf einer Unmenge wertvoller Rohstoffe, wie Lithium, Gold oder Kobalt.

Afghanistan-News am Montag: USA erwägen Verlängerung von Evakuierungen in Kabul Bei dem Gefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern wurde eine Person getötet. Und: Biden hofft weiter auf Ende von...

