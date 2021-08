So bewerten die Jusos den Auftritt von Scholz beim TV-Triell

30.08.2021 ( vor 7 Stunden )



ist laut einer Zuschauerbefragung Gewinner des TV-Triells. 36 Prozent gaben demnach an, dass Scholz die TV-Debatte „alles in allem gewonnen“ habe. Die Vorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, analysiert den Olaf Scholz ist laut einer Zuschauerbefragung Gewinner des TV-Triells. 36 Prozent gaben demnach an, dass Scholz die TV-Debatte „alles in allem gewonnen“ habe. Die Vorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, analysiert den Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten. 👓 Vollständige Meldung