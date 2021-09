Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Tagen



Afghanistans Frauen in Gefahr: Appell bei G20-Treffen 01:12 Beim Treffen von Vertretern wirtschaftlich wichtiger Industrie- und Schwellenländer ging es um die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan unter der erneuten Taliban-Herrschaft. Noch ist nicht klar, welche Sorgen berechtigt sind und ob sich die neuen Machthaber an ihre Zusagen halten werden.