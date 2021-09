Gerhard Haußmann RT @Tagesspiegel: Ein neues Gesetz in #Texas verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche. Es ist als sogenanntes Herzschlaggesetz bekannt… vor 11 Minuten Rosali von irgendwoher Zurück in die Steinzeit.. und Männer entscheiden wieder einmal über Frauen..🤮 Gesetz schafft massive Einschränkun… https://t.co/C6qYUu6Qs5 vor 28 Minuten Klaus Kaltenbrunner Gesetz schafft massive Einschränkungen: US-Staat Texas verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche - Politik - Tag… https://t.co/GgoIeFNED8 vor 1 Stunde Judith Kölzer Gesetz schafft massive Einschränkungen: US-Staat Texas verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche - Politik - Tag… https://t.co/9PsO4qjPmN vor 2 Stunden Fᴜ̈ʀsᴛᴇɴᴛᴜᴍ Aɴʜᴀʟᴛ RT @Tagesspiegel: Ein neues Gesetz in #Texas verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche. Es ist als sogenanntes Herzschlaggesetz bekannt… vor 3 Stunden dschejdschej 🗣️ RT @Tagesspiegel: Ein neues Gesetz in #Texas verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche. Es ist als sogenanntes Herzschlaggesetz bekannt… vor 4 Stunden