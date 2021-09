01.09.2021 ( vor 16 Stunden )



Die Grünen stehen im Bundestagswahlkampf wegen der bundesweit ersten Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern in Baden-Württemberg massiv in der Kritik. Union, FDP und AfD warfen den Grünen vor, mit dem „Steuerpranger" im Internet dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Nachbarn denunzieren.