01.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach Recherchen von ZEIT ONLINE registrierten die Gesundheitsämter in Deutschland erneut deutlich mehr Corona-Fälle als in der Vorwoche. Es gab 39 weitere Todesfälle. Nach Recherchen von ZEIT ONLINE registrierten die Gesundheitsämter in Deutschland erneut deutlich mehr Corona-Fälle als in der Vorwoche. Es gab 39 weitere Todesfälle. 👓 Vollständige Meldung