02.09.2021 ( vor 1 Stunde )



Am Donnerstagmorgen ist die Polizei in mehreren nordrhein-westfälischen Städten gegen Mitglieder der Rocker-Gruppierung Hells Angels vorgegangen. Es ging um mehrere Verdächtige, die zum Teil an versuchten Morden beziehungsweise einem Mord beteiligt gewesen sein sollen. 👓 Vollständige Meldung