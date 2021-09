02.09.2021 ( vor 6 Stunden )



Trockenheit treibt auch in Deutschland das Baumsterben voran. Das Paderborner Start-up Awatree möchte dabei nicht länger zuschauen. Ihre mit Sensoren ausgestatteten Wassertanks sollen der Dürre entgegenwirken – verbaut in Sitzbänken oder Bushaltestellen.