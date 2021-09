02.09.2021 ( vor 1 Woche )



Mehr als 1300 Menschen sterben in den USA jeden Tag an den Folgen der Corona-Infektion. Trotzdem ist die Impfskepsis immer noch groß, vor allem unter Republikanern. Selbst Donald Trump wird von Fans ausgebuht, wenn er die Impfung empfiehlt.