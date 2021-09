02.09.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben binnen 24 Stunden 13.916 Corona- Die Gesundheitsämter in Deutschland haben binnen 24 Stunden 13.916 Corona- Neuinfektionen gemeldet. 32 weitere Menschen sind mit oder an dem Coronavirus gestorben. 👓 Vollständige Meldung