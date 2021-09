03.09.2021 ( vor 6 Stunden )



Das RKI hat am Morgen 14.251 Das RKI hat am Morgen 14.251 Neuinfektionen gemeldet. Für Kita-, Schul- und Heimbeschäftigte wird eine Impfauskunftspflicht angepeilt. Laut Gesundheitsbehörden ist die Corona- Variante Mu in Kolumbien vorherrschend. Alle Entwicklungen im Liveblog. 👓 Vollständige Meldung