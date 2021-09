- Abkühlung zwischen USA und Deutschland nach Afghanistan-Debakel

Der Abzug der USA aus Afghanistan lässt die Unberechenbarkeit der Trump-Jahre nicht mehr nur als bloßer Ausrutscher erscheinen. Doch in den...

Oberst Helmut Frietzsche ist Kommandeur aller Bundeswehr-Soldaten in den USA und Kanada. Dort wird er oft nach der deutschen Haltung gegenüber China gefragt....

Von Konfrontation zu Kooperation: Weimarer Dreieck wird 30 Das vor 30 Jahren gegründete außenpolitische Gesprächsformat Weimarer Dreieck hat nach Ansicht einer Historikerin sein grundlegendes Ziel erreicht. In dem...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik