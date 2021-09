04.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Die armenische Fußballnationalelf, Gegnerin des DFB-Teams am Sonntag, ist die bisherige Überraschung in der WM-Qualifikation. Und das, obwohl die Bedingungen in der Heimat schwer sind. Die armenische Fußballnationalelf, Gegnerin des DFB-Teams am Sonntag, ist die bisherige Überraschung in der WM-Qualifikation. Und das, obwohl die Bedingungen in der Heimat schwer sind. 👓 Vollständige Meldung