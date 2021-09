05.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Angesichts miserabler Umfragen überlegt man hinter den Kulissen der CDU bereits, was eigentlich passiert, wenn Angesichts miserabler Umfragen überlegt man hinter den Kulissen der CDU bereits, was eigentlich passiert, wenn Armin Laschet die Wahl wirklich verliert? Klar ist: In Partei und Fraktion wäre ein Neustart fällig. Intern kursieren erste Namen. Und am Ende gewinnt immer Markus Söder. 👓 Vollständige Meldung