Gnutiez https://t.co/wNBkJU40KN zeitonline hat eine Headline geändert. Niederlage gegen Schottland: Foda bleibt vorerst F… https://t.co/UYEdcOURwJ vor 4 Stunden Science-Risk-Uncertainty & More RT @lilypap: Nach der Niederlage gegen Schottland hadert Österreich mit dem Absturz seiner Nationalmannschaft in den letzten Wochen. Sie i… vor 16 Stunden Daniel Kaufmann Nach der Niederlage gegen Schottland hadert Österreich mit dem Absturz seiner Nationalmannschaft in den letzten Woc… https://t.co/fFHU41aXB1 vor 16 Stunden Sky Sport Austria Erneute Niederlage des @oefb1904! Gegen Schottland verliert Österreich mit 0:1. 👉 Bewerte jetzt die ÖFB-Teamspiele… https://t.co/z8e8UE4UHB vor 17 Stunden OÖNachrichten Österreich hat gegen Schottland in der WM-Qualifikation eine bittere Niederlage erlitten. https://t.co/e7WIFOsuNY https://t.co/Vo8KH9icAb vor 17 Stunden