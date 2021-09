08.09.2021 ( vor 11 Stunden )



Der Chef der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Tobias Koch, hat einen Volksentscheid zum Der Chef der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Tobias Koch, hat einen Volksentscheid zum Gendern ins Spiel gebracht. "Gendern an sich hat durchaus... 👓 Vollständige Meldung