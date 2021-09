08.09.2021 ( vor 5 Stunden )



Vor einem Treffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Blinken in Ramstein hat Heiko Maas die neue Taliban-Regierung in Afghanistan kritisiert. Ihre alleinige Herrschaft sowie Gewalt gegen Proteste würden nicht „optimistisch stimmen". Afghanistan drohe eine „dreifache humanitäre Krise".