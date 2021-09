08.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Neun IAA-Gegner bleiben bis zum Ende der Messe am Sonntag in Gewahrsam. Sie hatten sich von Autobahnbrücken rund um München abgeseilt. Die Kriminalpolizei Erding beantragte die vorsorgliche Ingewahrsamnahme.