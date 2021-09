08.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Es ist die erste offizielle Erklärung des neuen Innenministeriums in Kabul: Alle Demonstrationen in Es ist die erste offizielle Erklärung des neuen Innenministeriums in Kabul: Alle Demonstrationen in Afghanistan sind vorerst verboten. Bei Verstößen droht ernsthafte Strafverfolgung. 👓 Vollständige Meldung