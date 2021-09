Dennis Deuermeier „Dieser unbedingte Wille zur Kartoffelsuppe und diese Ablehnung jedweden Anflugs von Grandezza ist dann vielleicht… https://t.co/j5gJgPldc2 vor 23 Minuten Sara Lingstaedt Angela Merkel trifft @ChimamandaReal in Düsseldorf. Das mit dem F-Wort und Angela Merkel ist ja bekanntlich eine ni… https://t.co/qRdbn7CrEv vor 52 Minuten Cosmic Cat »Wir sollten alle Feministen sein« ? Danke, was das bedeutet, kann man ja in Neuseeland sehen - der totale Polizei… https://t.co/KaNHuEelfG vor 2 Stunden Norbert Arnold Ich werde die Bundeskanzlerin sehr vermissen! Angela Merkel trifft Chimamanda Ngozi Adichie: Dieser unbedingte W… https://t.co/IMbfxXKr0p vor 2 Stunden Erik S. Meyers Wordsmith „Ist das schon der Beginn der Obamaisierung Merkels?“ Das riecht nach Sexismus ⁦@spiegelonline⁩. Warum muss eine F… https://t.co/16ZJuCdviM vor 2 Stunden Theresa Vollmer RT @SPIEGEL_alles: Angela Merkel trifft Chimamanda Ngozi Adichie: Dieser unbedingte Wille zur Kartoffelsuppe https://t.co/rRo1X5PnzN vor 3 Stunden