Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Streit um Migranten an Grenze zu Belarus: Polen will Ausnahmezustand verhängen 01:00 Polen will an der Grenze zu Belarus den Ausnahmezustand verhängen. Hintergrund ist ein seit Wochen andauernder Streit um die Einreise von Migranten aus Afghanistan und Irak.