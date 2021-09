Plasmogen 5 ☔ RT @geirrchris: CSU-Parteitag: Nichts zu lachen https://t.co/KRZBfXeyLK via @derspiegel vor 31 Minuten Bernd Schulz RT @derspiegel: Mit Witzen über die Frisuren der Grünen und übers Gendern versucht Markus Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg, den Abwä… vor 39 Minuten G.-Chr.Heintges🇪🇺#SystemChangeNotClimateChange🦊 CSU-Parteitag: Nichts zu lachen https://t.co/KRZBfXeyLK via @derspiegel vor 54 Minuten Carsten Schulz RT @derspiegel: Mit Witzen über die Frisuren der Grünen und übers Gendern versucht Markus Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg, den Abwä… vor 1 Stunde thorsten @twitkalk Diese Bewerbung für die Neuverfilmung von Shining topt selbst Schlafmütze Scholz! https://t.co/DlV7qMnlaZ vor 2 Stunden thorsten @heuteshow @ZDF Er braucht beim nächsten Fasching jedenfalls keine Maske mehr! Erinnert mich an Shining! https://t.co/DlV7qMnlaZ vor 2 Stunden