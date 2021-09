15.09.2021 ( vor 1 Stunde )



Das Spitzenspiel in der Regionalliga West ist an Spannung kaum zu überbieten. Rot-Weiss Essen siegt nach Rückstand noch bei Tabellenführer Münster. Danach aber eskaliert die Situation - Jagdszenen im Preußenstadion.