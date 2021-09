Mehr als ein Wachmacher: Experte verrät, wofür sich Kaffee in der Küche sonst noch eignet In vielen deutschen Haushalten zählt der morgendliche Kaffee als Garant für einen guten Start in den Tag. Dabei lassen sich die Bohnen für viel mehr als nur...

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer





Statistisches Bundesamt: Zahl der Autos pro Haushalt steigt In Deutschland ist die Zahl der zugelassenen Pkw im vergangenen Jahr gestiegen. Rechnerisch besitzt jeder Haushalt mehr als ein Auto. Zwei Drittel aller Pendler...

tagesschau.de vor 2 Tagen - Top