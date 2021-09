Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Tagen



Brief an Bolsonaro: Europa-Abgeordnete sorgen sich um indigene Völker 01:20 Wegen der Gewalt gegen Indigene und massiver Abholzung hat sich eine Gruppe von Europa-Abgeordneten mit einem Schreiben an Brasiliens Präsident gewandt.