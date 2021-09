@Yannick Schaan 🌦 RT @Tornadoliste: Nach mehr als 25.000 Erdbeben ist am Sonntagnachmittag (19.09.2021) die Vulkankette Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La… vor 10 Minuten Fishtowncloud RT @Tornadoliste: Nach mehr als 25.000 Erdbeben ist am Sonntagnachmittag (19.09.2021) die Vulkankette Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La… vor 33 Minuten Jens Motsch RT @Tornadoliste: Nach mehr als 25.000 Erdbeben ist am Sonntagnachmittag (19.09.2021) die Vulkankette Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La… vor 3 Stunden Venczel Peter 😷 RT @Tornadoliste: Nach mehr als 25.000 Erdbeben ist am Sonntagnachmittag (19.09.2021) die Vulkankette Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La… vor 5 Stunden Peter Wetter 🌤️ RT @Tornadoliste: Nach mehr als 25.000 Erdbeben ist am Sonntagnachmittag (19.09.2021) die Vulkankette Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La… vor 5 Stunden Hinacchi 💭 RT @Tornadoliste: Nach mehr als 25.000 Erdbeben ist am Sonntagnachmittag (19.09.2021) die Vulkankette Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La… vor 9 Stunden