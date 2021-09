Tiere: Zahl der Koalas in Australien sinkt rapide Einer neuen Studie zufolge gibt es in Australien nur noch weniger als 60.000 Koalas. Ein Grund dafür sind verheerende Buschfeuer in den vergangenen Jahren -...

abendblatt.de vor 5 Stunden - Wissen





Tiere: Studie: Zahl der Koalas in Australien sinkt rapide Einer neuen Studie zufolge gibt es in Australien nur noch weniger als 60.000 Koalas. Ein Grund dafür sind verheerende Buschfeuer in den vergangenen Jahren -...

Berliner Morgenpost vor 5 Stunden - Top